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В воскресенье ожидается переменная облачность

LETA
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Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

В воскресенье в Латвии ожидается переменная облачность, температура воздуха и скорость ветра не изменятся, прогнозируют синоптики.

Местами, в основном в крайних восточных районах, пройдут кратковременные дожди, скорость северо-западного ветра составит 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +10..+15 градусов, днем потеплеет до +19..+24 градусов, на побережье будет не более +17.

В Риге ожидается сухая погода, ветер северо-западный. Температура ночью составит +15 градусов, днем около +20.

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