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В воскресенье потеплеет до +25 градусов

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: NEIL HALL / EPA

В воскресенье в Латвии максимальная температура воздуха составит от +17..+18 градусов на западном побережье Курземе и на побережье Видземе до +24..+25 градусов в Селии и Латгале, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается частичная облачность, местами - главным образом, на востоке страны - пройдут кратковременные дожди, возможна и гроза.

Порывы северо-западного ветра усилятся до 8-13 метров в секунду.

В Риге в воскресенье сохранится сухая погода, ожидается небольшая облачность. При умеренном северо-западном ветре, порывы которого достигают 12 метров в секунду, воздух прогреется до +18 градусов на севере города и до +21 градуса на юге.

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