Письмо Мамыкина с подписями евродепутатов за русские школы никто не получил

Письмо депутатов Европарламента Андрея Мамыкина и Мирослава Митрофанова с собранными подписями депутатов Европарламента под призывом пересмотреть пересмотреть изменения в законах, предусматривающие реформу школ национальных меньшинств, не дошло ни до президента Раймонда Вейониса, ни до премьер-министра Мариса Кучинскиса, ни до Сейма, выяснило агентство ЛЕТА.

В мае Мамыкин утверждал, что собрано 114 подписей евродепутатов, теперь говорит, что собрано уже 159 подписей и письмо три недели назад отправлено Вейонису, Кучинскиму и спикеру Сейма Инаре Мурниеце, однако, как выяснило агентство ЛЕТА, ни один из названных адресатов такого письма не получал.

Как в мае, так и сейчас Мамыкин отказывался обнародовать имена депутатов, подписавших письмо, из-за давления политических противников.

В призыве, инициаторами которого являются Мамыкин и Митрофанов, подчеркивается, что русские Латвии являются одним из традиционных языковых меньшинств ЕС и правительство должно уважать и соблюдать их права.

«Как напоминают европарламентарии, в договоре ЕС записано, что ЕС основывается на уважении к национальным меньшинствам. В свою очередь Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств, которую ратифицировала Латвия, предусматривает, что при наличии большого запроса обучение должно проводиться на родном языке. Депутаты Европарламента подчеркивают, что такой запрос со стороны русскоязычных жителей Латвии есть», - сказал Мамыкин.

«С каждым депутатом Европарламента, который присоединился к призыву, мы встречались, разговаривали и анализировали ситуацию. Резюме коллег было единодушным: «Как такое может происходить в одной из стран ЕС?«. Свои подписи под призывом поставили депутаты из всех 28 государств Евросоюза. Это первый раз, когда столь значительное количество депутатов прямо обращается к властям Латвии. Считаю, что истинное лицо латвийского национализма нельзя скрывать», - сказал политик.