Фекалии и рвота в трамвае - в каком обществе мы живем?

«Фекалии, рвота. В другой раз были какие-то искусственные какашки или шоколад на всех сиденьях. В результате, все стояли, никто не садился. И один раз на кресла был разлит килограмм каши», - жалуются на трамвай 5 маршрута читатели.

Нормально ли это? Вряд ли, однако, как указывает руководитель отдела по общественным отношениям предприятия «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане, люди бывают разными... «Rīgas satiksme» все трамваи чистит как снаружи, так и внутри каждый день, как только транспортное средство возвращается с маршрута, рассказала она порталу TVNET.

С грязью в трамваях она соглашается, однако указывает, что общественный транспорт используют разные люди. Барташевича-Фелдмане, по ее словам, сама была свидетельницей того, как находящемуся в состоянии алкогольного опьянения человеку стало плохо.

«Если такие дела происходят, нужно сообщать водителю», - указала представитель «Rīgas satiksme», добавив, что иногда водитель может и не заметить происходящего в трамвае. На конечной транспортное средство обычно проходят и осматривают, однако иногда это можно и не успеть сделать, указала представитель «Rīgas satiksme».