Праздник песни и танца: люди охотились за билетами до последнего

Даже за мгновение до начала заключительного концерта Праздника песни и танца «На звездном пути» интересующиеся не теряли надежд заполучить билеты.

По наблюдениям агентства ЛЕТА, люди активно искали билеты как в интернете, так и у мест проведения мероприятий.

На территории Межапарка несколько человек с плакатами информировали посетителей о желаемом количестве билетов. Люди хотели купить по четыре и даже пять билетов. Примечательно, что билетами интересовались не только жители Латвии, но и иностранцы. Люди были готовы отдать за билеты больше их реальной цены.

Как уже писал Русский TVNET, концертом «На звездном пути» завершится XXVI Вселатвийский Праздник песни и XVI Праздник танца. Билеты на этот концерт раскупили за несколько часов после поступления билетов в продажу.