Заключительный концерт Праздника песни и танца посетило рекордное количество людей

Прошедшей ночью на Большой эстраде в Межапарке прошел заключительный концерт XXVI Праздника песни и XVI праздника танца «По звездному пути», который до самого утра продлился всеобщей спевкой. Мероприятие посетило рекордное количество людей - 67 253 за всю историю праздника. Об этом в интервью передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения рассказала исполнительный директор праздника Ева Юхневича.
Как сообщалось в заключительном концерте участвовали 16 500 хористов. Многие из них остались на всеобщую спевку вместе со зрителями до самого утра.
Юхневича рассказала мне, что
в организации праздника участвовали около 500 человек.
Кроме этого были и добровольцы, партнеры по сотрудничеству, сотрудники ответственных служб, которые дежурили в местах проведения концертов и другие, которые помогали организовать праздник.
Общее число участвоваших в организации людей может быть около 4000, не считая певцов и танцоров.
Большой интерес к празднику проявили и представители СМИ - число аккредитованных на Празднике песни и танца журналистов достигло примерно 700
, большую их часть составили иностранные.
Сегодня ночью исполнением народной песни «Вей, ветерок» в обработке Андрея Юрьянса завершился XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, в котором участвовали свыше 42 тыс. человек. В этом году праздник проходил под знаком столетия Латвии.