Заключительный концерт Праздника песни и танца посетило рекордное количество людей

Прошедшей ночью на Большой эстраде в Межапарке прошел заключительный концерт XXVI Праздника песни и XVI праздника танца «По звездному пути», который до самого утра продлился всеобщей спевкой. Мероприятие посетило рекордное количество людей - 67 253 за всю историю праздника. Об этом в интервью передачи Rīta panorāma Латвийского телевидения рассказала исполнительный директор праздника Ева Юхневича.

Как сообщалось в заключительном концерте участвовали 16 500 хористов. Многие из них остались на всеобщую спевку вместе со зрителями до самого утра.

Юхневича рассказала мне, что

в организации праздника участвовали около 500 человек.

Кроме этого были и добровольцы, партнеры по сотрудничеству, сотрудники ответственных служб, которые дежурили в местах проведения концертов и другие, которые помогали организовать праздник.

Общее число участвоваших в организации людей может быть около 4000, не считая певцов и танцоров.

Большой интерес к празднику проявили и представители СМИ - число аккредитованных на Празднике песни и танца журналистов достигло примерно 700

, большую их часть составили иностранные.

Сегодня ночью исполнением народной песни «Вей, ветерок» в обработке Андрея Юрьянса завершился XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, в котором участвовали свыше 42 тыс. человек. В этом году праздник проходил под знаком столетия Латвии.