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Во второй половине недели ожидаются грозовые ливни

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: AP/Scanpix

На этой неделе в Латвии будет теплая и временами знойная погода, ожидаются дожди, во второй половине недели - сильные и грозовые, прогнозируют синоптики.

До среды общее количество осадков будет небольшим - дожди ожидаются лишь местами. Ночью местами возможен туман. Ветер слабый, температура воздуха ночью от +10 до +16 градусов, днем на большей части территории страны - от +20 до +25 градусов.

В середине недели территории Латвии достигнет циклон из Центральной Европы с дождями и грозами.

Сохранится теплая погода, в четверг температура воздуха может подняться до +27 градусов.

Ожидается слабый ветер, во время грозы - порывистый.

В конце недели осадков будет меньше, солнце будет выглядывать чаще.

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