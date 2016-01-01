Что бывает, если ребенок едет на велосипеде без прав

Житель Тукумса опубликовал в соцсети пост о том, как полицейские забрали велосипед у юного велосипедиста. Очевидно, что у ребенка не было прав на вождение транспортного средства, коим является двухколесный железный конь. Пользователи выразили надежду, что суровые полицейские ребенка тоже посадили в служебную машину и отвезли к родителям.

Что заставило полицейских остановиться возле велосипедиста и лишить его транспортного средства - не ясно.

Может быть, стражей порядка смутило, что ребенок передвигается по тротуару. А с 2016 году вступили в силу новые Правила дорожного движения. Главное – велосипедисты «удалены» с тротуаров и теперь велосипедисты должны передвигаться преимущественно по предназначенной для них инфраструктуре, то есть по велодорожкам и велополосам. А если таковых нет – по проезжей части.

Или, может быть, отсутствие велоправ, стало причиной столь экстренных мер. По закону ребенок до 10 лет должен ездить в сопровождении взрослого, имеющего права.

Права можно получить лицам с 10-летнего возраста в любом отделении Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) или в Рижском Мотор-музее.

Пользователям однозначно стало жалко ребенка, который был вынужден добираться до дома пешком и объяснять родителям, почему он вернулся без велосипеда.

«Стыдно за свое государство! Не даром все уезжают отсюда», - многих возмутила ситуация на дороге. «А что дальше? Будем покупать полис OCTA на велосипед и полицейские станут измерять глубину протектора шин?».

Среди комментаторов были и такие, кто считает, что родители сами виноваты, ведь по правилам ребенок до 12 лет может самостоятельно передвигаться на велосипеде только по внутренним дворам.