Агрессивные контролеры. «Меня зажало в дверях автобуса!»

«Ехал в автобусе, приближалась моя остановка, встал у дверей, автобус остановился и двери открылись. Сделал шаг, но на меня всем весом навалились два контролера и втолкнули обратно в транспортное средство», - поделился пережитым рижанин.

«Контролеры ничего не сказали, просто втолкнули меня обратно в автобус. Мне нужно было спешить, не хотел пропустить свою остановку. Быстро вытащил свой билет, просканировал, все в порядке, но эта задержка закончилась тем, что оказался зажатым в дверях автобуса, которые закрывались в момент, когда я пытался успеть выскочить на нужной остановке».

«Нормальны ли такие действия контролеров? Почему с такой агрессией нужно относиться к человеку, который вообще ничего не сделал?» - спрашивает рижанин.

Портал TVNET связался с Rīgas satiksme, чтобы получить комментарий о конкретной ситуации.

Обязанности пассажира - дать билет в руки контролеру, указывает руководить отдела по общественным отношениям Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. Кроме того, у пассажиров нет права выходить из транспортного средства на участках пути между остановками. Однако в этом случае не произошло ни первого, ни второго.

«Считаем, что грубое отношение недопустимо», - сказала представитель компании. Кроме того, пассажиру нужно позволить выйти на остановке.

Все контролеры оснащены устройствами видеонаблюдения, поэтому каждый случай можно проверить. О произошедшем можно сообщить в Rīgas satiksme, точно указав маршрут, дату и время, тогда можно будет оперативно найти и просмотреть видеозапись и оценить конкретный случай, чтобы узнать, что конкретно произошло.

До этого не было ни одного случая, когда жалобы пассажира подтверждались, информирует представитель Rīgas satiksme. «Если окажется, что контролеры все-таки виновны, они будут наказаны, но нужны точные данные».