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Воздушная полиция НАТО в Балтии усилена патрульным самолетом из Португалии

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Осуществляемая в странах Балтии миссия воздушной полиции НАТО усилена самолетом морского патрулирования из Португалии, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Дислоцированный в конце июня на авиабазе ВВС Литвы в Шауляе самолет P-3C осуществляет патрулирование, наблюдает движение над водой, предоставляет больше информации пилотам истребителей воздушной полиции.

Самолет будет дислоцироваться в Литве до середины августа.

В начавшейся с мая смене воздушной полиции НАТО в Балтийских странах участвуют 14 истребителей из Португалии, Испании и Франции. Обычно на авиабазах Литвы и Эстонии дислоцировано восемь истребителей.

«Присылая в мирное время подкрепление для миссии воздушной полиции, НАТО направляет четкий сигнал о сдерживании и коллективной обороне всем потенциальным агрессорам», - говорится в сообщении Минобороны.

В Шауляе дислоцировано в общей сложности 11 самолетов - десять истребителей и самолет P-3C.

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