Прошедший Праздник песни и танца был самым спокойным за всю историю

Только что завершившиеся XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца были самыми спокойными в истории Латвии, отметили сегодня на пресс-конференции руководители Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) и Службы неотложной медицинской помощи (СНМП).

Начальник Госполиции Инт Кюзис сообщил, что во время праздника полиции не приходилось действовать, и это значит, что она выполнила свою работу на высоком уровне. В организации ее работы участвовали около 10 различных служб безопасности, включая Полицию безопасности, Военную полицию и Земессардзе.

Впервые была проведена учебная эвакуация, во время которой с Большой эстрады Межапарка в течение примерно двух минут было эвакуировано более 17 тыс. человек.

Заместитель начальника ГПСС Кристап Эклонс подчеркнул, что подготовка к нынешнему празднику началась на следующий день после завершения предыдущего праздника с анализа рисков. Он отметил очень высокую организованность и ответственность участников праздника и выразил им за это благодарность.

На каждом праздничном мероприятии дежурила команда ГПСС в составе примерно 30 человек.

Директор СНМП Лиене Ципуле сообщила, что для медиков этот праздник был одним из самых спокойных. За помощью к медикам обращались в основном танцоры, получившие такие травмы, как ушибы и растяжения.

Ципуле выразила благодарность Латвийскому Красному кресту, обеспечивавшему оказание первой помощи участникам праздника.

Как сообщалось, сегодня ночью завершился XXVI Праздник песни и XVI Праздник танца, в котором участвовали свыше 42 тыс. человек. В этом году праздник проходил под знаком столетия Латвии.