Во вторник возможны дожди; воздух прогреется до +25 градусов

Во вторник в Латвии ожидается частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза.

Ночью небольшие осадки ожидаются в восточных районах. Из-за слабого ветра и безветрия местами образуется туман. Температура воздуха опустится до +10..+15 градусов.

Днем при слабом ветре воздух прогреется до +21..+25 градусов, однако на части побережья не будет теплее +20 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается облачная погода с прояснениями. Скорее всего, дождевые облака пройдут мимо столицы. Ночью будет дуть слабый ветер и температура воздуха опустится до +13..+15 градусов. Днем синоптики обещают слабый или умеренный северный ветер и +24 градуса, а на севере города у моря - не более +21 градуса.