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В ЕС голосуют за отмену перехода на летнее и зимнее время

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Желающих проголосовать оказалось так много, что сайт не выдержал и его пришлось временно отключить.

В Европейском Союзе началось онлайн-голосование, чтобы прекратить переводить стрелки часов на зимнее и летнее время. Голосование продлится до 16 августа, передает DW.

Отмечается, что до этого дня времени жители стран Евросоюза должны определиться - в зимнем или летнем времени жить ЕС. После принятия окончательного решения стрелки больше не будут переводить.

По данным СМИ, желающих проголосовать оказалось так много, что сайт не выдержал и его пришлось временно отключить.

«Вместо него открывается страница, на которой Еврокомиссия разными языками извиняется, что сайт не работает», - сообщает DW.

Ранее в КНДР утвердили переход на единое время с Сеулом.

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