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Вода в реках прогрелась до +20 градусов

LETA
Иллюстративное фото | Фото: AFP/LETA

Температура воды в Даугаве, Лиелупе, Венте, Айвиексте и Салаце во вторник утром составляет +19..+20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В больших озерах и в Гауе вода в среднем на один градус холоднее.

В некоторых небольших реках с быстрым течением температура воды не превышает +15..+17 градусов.

В Рижском заливе сегодня утром температура воды составляет +15..+18 градусов, на побережье Курземе - +11..+14 градусов.

На юрмальских пляжах температура воды составляет от +15..+17 утром до +17..+20 градусов ближе к вечеру.

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