Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты

Истребители НАТО, несущие дежурство в небе Балтии, на прошлой неделе дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты.

Как сообщило Минобороны Литвы, в минувший понедельник был сопровожден следовавший из Калининграда на континентальную часть России самолет Ил-76, при другом взлете был сопровожден летевший в том же направлении самолет Ан-26 и два истребителя Су-30.

Транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26 летели с включенными транспондерами, а истребители Су-30 - без транспондера и не поддерживали связь с региональными диспетчерами.