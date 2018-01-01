«Они там действуют уже годами!» Предупреждают о подозрительных людях в Риге

В Риге у строительного магазина Depo можно встретить мужчин цыганской национальности, которые вымогают у прохожих деньги, во всяком случае, об этом свидетельствует запись в социальной сети Facebook.

«Пожалуйста, поделитесь! У Depo работают мошенники цыганской национальности. У старых людей вымогают деньги за какие-то подарки. Одну старушку только что спасла!» - сказано в записи на Facebook, которой поделились шесть тысяч пользователей.

В комментариях можно найти десятки сообщений, в которых сказано, что наблюдаются подобные «активности».

Пользователь Facebook Лита Зелча в комментарии пишет: «Да, их там часто видно. Женщины соответствующей национальности и ягоды там предлагают, зовут подойти к машине, даже волосы пытались отбелить».

Но Занда Берзиня-Радзиня пишет: «Прицепились к свекрови неделю назад у Depo. Прогнала, обещали найти и ноги сломать, так как свекровь уже доставала кошелек».

Комментаторы в этой ситуации указывают на бездеятельность охранников Depo и взывают к полиции.

Пользователь Иварс Шемелс: «Они там действуют годами, именно этот самый «мерс«. Один раз телефон хотели впарить, типа новый Самсунг. Когда все время говорил, что не надо, цена резко упала с 270 до 120».

Госполиция порталу TVNET указала, что информацию о том, были ли получены заявления по этим случаям, очень трудно выяснить, так как неизвестно, у какого именно Depo цыгане «пристают» к людям .

Госполиция напоминает, что таких людей нужно пытаться просто избегать и в разговоры не вступать. Если все-таки появился печальный опыт, то стоит обращаться с заявлением в полицию.

Портал TVNET попытался связаться с автором записи, чтобы выяснить, у какого конкретно Depo цыгане пристают к людям старшего возраста, однако пока что неудачно.