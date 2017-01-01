Канада останется командовать в Адажи еще на 4 года

Канада на четыре года продлевает руководство размещенным в Адажи многонациональным батальоном НАТО, сообщил на пресс-конференции в Риге премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого сроком, до которого Канада планировала командовать батальоном, был 2019 год, а теперь он будет продлен еще на четыре года, сообщил Трюдо после встречи с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом.

Трюдо отметил, что Канада не изменит свое отношение к безопасности стран Балтии, поэтому и продолжит руководить расширенным многонациональной боевой группой в Латвии. Во время встречи обсуждался вопрос о дальнейшей поддержке в этой сфере, и Канада продлит свою миссию в Латвии, сказал канадский премьер.

«Мы готовы защищать своих союзников перед лицом глобальных угроз», - указал Трюдо, добавив, что Канада будет защищать лучший, более честный и справедливый мир.

Кучинскис отметил, что такое решение Канады - прекрасный подарок к столетию Латвии.

Боевая группа НАТО в Латвии размещена в целях реализации политики сдерживания и укрепления обороноспособности альянса, а также является демонстрацией солидарности и решимости защищать страны блока от любой агрессии. На военной базе в Адажи батальон дислоцирован с июня 2017 года, в его состав входят более 1000 солдат из Канады, Албании, Чехии, Италии, Польши, Словакии, Словении и Испании.