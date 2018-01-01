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В среду станет немного жарче; возможны грозы

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В среду в Латвии температура воздуха немного повысится, и, как и во вторник, местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.

Ночь и утро пройдут в основном без осадков, воздух остынет до +11..+16 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +24..+27 градусов, на побережье до +21.

Дождевые облака будут образовываться в основном в западной и центральной части страны, локально возможны грозы.

В Риге температура днем в среду повысится до +26 градусов. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

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