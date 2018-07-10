Вместо заключительного концерта Праздника песни хористка поехала в роддом

«Я хотела спеть «Замок света», но не успела», рассказала TVNET счастливая мама, хористка Лига. Она родила сына 8 июля вечером, перед заключительным концертом Праздника песни и танца. Мальчик весом 3 кг и 120 грамм родился быстро, без осложнений. Организаторы праздника уже назвали это событие символичным.

«Я чувствовала позитивные эмоции и энергию в течении всей недели, спела на генеральной репетиции и попросила будущего ребенка разрешить мне спеть «Замок света«», - рассказала жительница Кекавы Лига.

Но малыш решил появиться на свет незадолго до начала заключительного концерта. «Ребенок родился в положенный срок», - сказала мама. Имя сына она пока что решила не раскрывать.

Puisīti, kurš koristei piedzima Dziesmu svētku laikā sauks Sigvards, par godu diriģentam Sigvardam Kļavam.— Arnis Krauze (@arniskrauze) July 10, 2018

«Пускай будет интрига», - смеется хористка. Малыша дома ждет 8-летний братик. Папа Сандис тоже участвовал при родах.

«Это очень символично! В воскресенье мы получили информацию о том, что во время Праздника песни и танца одна из хористок стала мамой», - отметила исполнительный директор праздника Эва Юхневича.