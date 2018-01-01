В первом полугодии налоговые поступления в бюджет превысили план

В первом полугодии налоговые поступления в государственный бюджет составили 4,653 млрд евро, что на 62,803 млн евро или 1,4% больше, чем планировалось, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

По сравнению с первым полугодием 2017 года поступления в совокупный бюджет увеличились на 466,631 млн евро (+11,1%), чему способствовали налоговая реформа и рост экономики.

«Почти половину (49,5%) из администрируемых СГД поступлений в совокупный бюджет в первом полугодии 2018 года составили доходы от налогов на рабочую силу», - отмечает налоговая служба.

По данным СГД, в первом полугодии средние трудовые доходы на одного работника в месяц выросли на 9%, что на 1,6 процентного пункта больше, чем за соответствующий период 2017 года. Увеличилось также количество работников.

Поступления обязательных платежей государственного социального страхования в первом полугодии по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросли на 183,563 млн евро (13,8%) до 1,516 млрд евро, что на 0,1% больше, чем планировалось. В то же время поступления подоходного налога с населения уменьшились на 12,437 млн евро (1,6%) и составили 785,496 млн евро, что на 3,5% меньше, чем планировалось. Это объясняется ростом сумм возврата налога населению за оправданные расходы и применением дифференцированного необлагаемого минимума.

Поступления налога на добавленную стоимость в первом полугодии составили 1,117 млрд. евро, что на 95,931 млн евро (9,4%) больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, но на 3,4% меньше, чем планировалось.

Акцизного налога в первом полугодии собрано на сумму 481,838 млн евро, что на 0,5% больше по сравнению с запланированным.

Поступления подоходного налога с предприятий в этот период составили 280,175 млн евро - на 26,4% больше, чем планировалось.

План налоговых поступлений на первое полугодие 2018 года предусматривал, что будет собрано 4,59 млрд евро. В целом в этом году в виде налогов в бюджет планируется собрать 9,287 млрд евро.