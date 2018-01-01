К Латвии приближаются грозы: жара и ливни возможны до конца месяца

В ближайшую неделю, а, возможно, и до конца месяца в Латвии ожидается жаркая погода с частыми ливнями и грозами, прогнозирует «Global Forecast System».

На этой неделе самые сильные ливни ожидаются с пятницы по воскресенье. Самым жарким днем будет четверг, когда на большей части территории страны температура воздуха повысится до +26..+28 градусов.

Во второй половине июля синоптики прогнозируют дни, когда температура воздуха достигнет отметки +30 градусов.

Также в этот период ожидаются очень теплые ночи - температура не будет опускаться ниже +15..+20 градусов.

Общее количество осадков в ближайшие две недели местами может превысить месячную норму.