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К Латвии приближаются грозы: жара и ливни возможны до конца месяца

LETA
Иллюстративное фото | Фото: MARCOS BRINDICCI / REUTERS

В ближайшую неделю, а, возможно, и до конца месяца в Латвии ожидается жаркая погода с частыми ливнями и грозами, прогнозирует «Global Forecast System».

На этой неделе самые сильные ливни ожидаются с пятницы по воскресенье. Самым жарким днем будет четверг, когда на большей части территории страны температура воздуха повысится до +26..+28 градусов.

Во второй половине июля синоптики прогнозируют дни, когда температура воздуха достигнет отметки +30 градусов.

Также в этот период ожидаются очень теплые ночи - температура не будет опускаться ниже +15..+20 градусов.

Общее количество осадков в ближайшие две недели местами может превысить месячную норму.

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