Очевидец спас женщину в море у Царникавы

«Вчера мне повезло спасти человека в море у Царникавы», - написал в соцсети Facebook Мартин.

«Женщина боролась за свою жизнь только в 40-60 метрах от берега, на глубине, которая ей была до груди», - написал мужчина указав, что сначала он на обратил внимание на крики женщины.

«По крайней мере, они не казались криками о помощи, поскольку женщина не находилась далеко в море. Когда я понял, что происходит, я добрался до нее и сообразил, что происходит - были волны, и они ритмично сбивали с ног и не позволяли собраться, а обратное течение затягивало женщину все глубже в море».

Мужчина со своим опытом и постом в соцсети хочет привлечь общее внимание к тому, что море может быть очень непредсказуемым.

Постом Мартина поделились более чем 300 пользователей Facebook. Многие в комментариях хвалили Мартина за мужество.