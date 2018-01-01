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Очевидец спас женщину в море у Царникавы

TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Leta

«Вчера мне повезло спасти человека в море у Царникавы», - написал в соцсети Facebook Мартин.

«Женщина боролась за свою жизнь только в 40-60 метрах от берега, на глубине, которая ей была до груди», - написал мужчина указав, что сначала он на обратил внимание на крики женщины.

«По крайней мере, они не казались криками о помощи, поскольку женщина не находилась далеко в море. Когда я понял, что происходит, я добрался до нее и сообразил, что происходит - были волны, и они ритмично сбивали с ног и не позволяли собраться, а обратное течение затягивало женщину все глубже в море».

Мужчина со своим опытом и постом в соцсети хочет привлечь общее внимание к тому, что море может быть очень непредсказуемым.

Постом Мартина поделились более чем 300 пользователей Facebook. Многие в комментариях хвалили Мартина за мужество.

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