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Дуклавс: фермеры понимают, что нельзя постоянно просить денег за убытки от погодных условий

LETA
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Янис Дуклавс | Фото: Ieva Čīka / LETA

Фермеры понимают, что нельзя постоянно просить денег за убытки от погодных условий, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» министр земледелия Янис Дуклавс.

По его словам, ситуация в связи с длительной засухой в разных регионах Латвии и отраслях сельского хозяйства различная. Больше всего пострадали хозяйства в Курземе, биологические животноводческие хозяйства, озимые культуры.

Дуклавс сказал, что, пока не собран урожай, нельзя рассчитать ущерб, понесенный фермерами. Когда это будет сделано, можно будет судить, нужна ли фермерам другого рода помощь помимо объявленной сейчас природной катастрофы. В статусе природной катастрофы речь идет не о компенсациях, а о возможностях не применять санкции за невыполнение обязательств.

Осенью, когда станет известен размер ущерба, вопрос о помощи фермерам можно будет обсуждать на совете министров сельского хозяйства ЕС.

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