Названы самые востребованные вузы Латвии

Заявки на поступление в вузы Латвии с начала приема документов подали 10 047 абитуриента, сообщили агентству ЛЕТА в высших учебных заведениях.

По данным портала «Latvija.lv», из 12 вузов в системе электронной подачи документов наиболее популярен среди поступающих Латвийский университет, куда подана 3491 заявка.

На втором месте Рижский технический университет - 2388 заявок.

В Рижский университет Страдиня, который не входит в единую систему электронного приема документов, заявки на учебу подали 1900 абитуриентов.

В Латвийском сельскохозяйственном университете хотят учиться 807 человек, в Даугавпилсском университете - 348, в Банковской высшей школе - 236, в Лиепайском университете - 215, в Резекненской технологической академии - 208, в Видземской высшей школе - 142, в высшей школе «RISEBA» - 119, в Вентспилсской высшей школе - 117, в Высшей школе менеджмента информационных систем - 40, в Высшей школе экономики и культуры - 36.

В целом 8147 поступающих в вузы подали 33 232 заявки на различные программы.

Прием документов в вузы проходит в два этапа. Первый закончится 13 июля, после чего абитуриенты, не попавшие на выбранные приоритетные программы смогут претендовать на другие программы обучения. Второй тур приема документов завершится 17 июля.