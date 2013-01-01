Секты в «игровой форме»: Хочешь подарок? Сначала помолись!

Законодательство Латвии подразумевает свободу вероисповедания. Говоря другими словами - каждый человек имеет право верить в то, во что он считает нужным верить. И даже если церковь, религиозная организация, «божий дом» или центр духовных практик не оказывает на вас эмоционального давления и не манипулирует вашим сознанием, - не спешите с облегчением выдыхать. Возможно, эта или другая подобная организация пытаются оказать давление на вашего ребенка. «Операция Рождественский ребенок», когда несовершеннолетнему «в обмен на молитву» дарят коробку с красочными наклейками, косметикой, канцелярскими принадлежностями и... библией; концерты и фестивали, как метод привлечения новых адептов секты - к сожалению, эти лишь малая часть из общего перечня способов, призванных в «игровой форме» завоевать потенциальных адептов деструктивных культов. Русский TVNET продолжает серию публикаций в рамках проекта «Осторожно, секты».

В Латвии существует более 100 деструктивных культов, которые чаще называют сектами. Часть из них ищет новых последователей прямо в учебных заведениях, проводя для школьников тематические занятия и факультативы, часть - использует для этих целей спортивные летние лагеря, творческие студии и музыкальные фестивали.

Подобных примеров в латвийской практике немало - так, в 2016 году общество Laimes kalve, являющееся «филиалом» секты саентологии, попало в поле зрения Министерства образования и науки Латвии.

Представители культа читали в латвийских школах лекции, раздавали не предназначенные для детей материалы «Дорога к счастью» - в том числе ученикам начальных классов.

Некоторые культы и околорелигиозные организации оказывают влияние на несовершеннолетних, привлекая их к благотворительности, или напротив - предлагают подарки в обмен на посещение служений и участие в жизни «церкви».

«Операция рождественский ребенок»

Жительница Латвии Марта (имя изменено) росла в малообеспеченной семье. «Из-за плачевного материального положения наших родителей, мне и еще нескольким одноклассникам доставались некоторые бонусы, например, бесплатные обеды в школе, иногда - специальные подарки на праздники. Именно поэтому приглашение на рождественский детский театр удивления не вызвало».

Марта вспоминает - детское мероприятие проходило в Доме культуры Елгавы. После спектакля пришедшим школьникам предложили обменять их пригласительные билеты на подарок.

«Они находились в коробках, напоминающих обувные, там было много разных вещей - и сладости, и игрушки. Содержимое всех коробок отличалось», - поделилась девушка.

Часть содержимого одной из коробок в рамках проекта "Операция рождественский ребенок" FOTO: Скриншот видео

Схемы и истинные мотивы организаторов рождественских праздников и подарков Марте стали понятны лишь спустя 15 лет. Девушка сама стала членом благотворительной организации, не связанной с религией.

"Перед праздниками мы дарили подарки инвалидам и детям из малообеспеченных семей. Разумеется, для обеспечения такого количества подарков приходилось искать спонсоров. В январе 2015 года наша организация получила предложение о поставке большого количества упакованных подарков для детей. Нам надо было лишь сходить на "благотворительную" встречу в "церковь", где обещали рассказать все подробности.

Встреча происходила в каком-то помещении Елгавского района. Собравшиеся пели песни, рассказывали о «чудесах бога» и даже показывали детей, которых якобы исцелил бог.

После молодая симпатичная девушка начала рассказывать об «Операции «Рождественский ребенок». На первый взгляд, данный проект очень интересный и благородный - обычные люди складывают в обувные коробки новые вещи и игрушки, жертвуют их организатором программы. Все пожертвования сортируются и распределяются по разным странам.

На самом же деле коробки распределяются только среди духовных организаций.

Чтобы получить эти подарки, конкретная "церковь" должна придумать мероприятие, направленное на привлечение новых последователей - детей и подростков. Главное условие - на мероприятии обязательно должны рассказывать о боге.

Также вместе с коробкой детям дают приглашение на посещение «церковной» школы", - рассказала Марта.

По словам девушки, распределение подарков проходит один раз в год. Количество коробок, которые получит та или иная организация, соответствует количеству детей, которые будут обучаться в «духовном центре». После окончания школы духовные организации предоставляют подробный отчет о посещавших «церковные» школы детях.

«С одной стороны ничего плохого в этом нет - у ребенка есть возможность и получить подарок, и сходить на мероприятие, и по желанию пройти духовное обучение. С другой стороны - в проект привлекаются дети из неполных, неблагоприятных семей, также в «оборот» берутся дети, чьи родители постоянно работают - понятно, что если ребенка никто не контролирует, вероятность, что они согласятся на непонятное обучение, очень велика. При этом организаторы несколько раз отмечали, что на такую коробку ребенок имеет право лишь один раз в жизни.

Конечно, можно допустить, что одного и того же ребенка в разные годы позовут к себе разные «церкви», но такие случаи должны быть редкостью. То есть, никто не заинтересован раздавать подарки детям просто так...»,

- поделилась размышлениями Марта.



«Операция рождественский ребенок» реализуется во многих странах мира международной неправительственной организацией евангельских христиан «Сумка Самаритянина». Штаб-квартира компании находится с США, где организацию неоднократно критиковали за «стирание грани между церковью и государством». В 2013 году журнал Forbes назвал выручку благотворительной организации - 376 миллионов долларов.

В Латвии в «благотворительном» проекте участвуют несколько деструктивных культов - в том числе широко известное «Новое поколение» Ледяева.

Своих последователей среди подростков, в том числе несовершеннолетних, ищут и другие организации. Русский TVNET уже рассказывал о духовном центре Prieka Vēsts, который проводит летние молодежные фестивали, курсы, тренинги и семинары для детей и подростков. О том, что на ребенка оказывается влияние нетрадиционных религий и деструктивных культов, родители, как правило, узнают не сразу.

Еще несколько читателей Русского TVNET поделились историями своих детей, которые через различные курсы, «клубы приключений», бесплатные сплавы, походы, семинары и творческие мастерские попадали в околорелигиозные культы.

Чаще всего приглашения на мероприятия дети получали в школе.

Учителя и администрация учебного заведения в большинстве случаев не изучают домашние страницы «анонимных доброжелателей, пришедших безвозмездно рассказать семиклассникам о вреде курения», и чем дольше дети общаются, обзаводятся знакомыми и друзьями в подобных культах, тем сложнее и болезненней будет протекать процесс выхода из секты.

Напоминаем, в рамках проекта «Осторожно, секты!» Русский TVNET рассказывает о том, что происходит за закрытыми дверями «духовных центров». Если Вы или Ваши близкие стали жертвами религиозных культов, сект и связанных с ними мошенников, и Вам есть, что рассказать, пишите на viktorija.puskele@co.tvnet.lv