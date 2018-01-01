Грибаускайте: Литва «отчасти поддерживает» требования Трампа к союзникам по НАТО

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что отчасти поддерживает требования президента США Дональда Трампа по вопросу финансирования обороны союзниками в Европе.

«Установилось определенное напряжение в вопросе финансирования НАТО, и отчасти мы поддерживаем подход американского президента, заключающийся в том, что большинство государств НАТО должны больше инвестировать в собственную и совместную коллективную оборону», - заявила президент Литвы в среду в интервью радиостанции LRT.

«Начиная с терроризма и заканчивая Северной Кореей, действиями России, мы видим, что вызовы не уменьшаются, поэтому подобные инвестиции необходимы, и я считаю, что постепенно все страны примут соответствующие решения», - сказала Д. Грибаускайте.

В среду и в четверг на саммите НАТО Д. Трамп обещает надавить на союзников с целью более активного увеличения оборонного финансирования.