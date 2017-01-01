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По сокращению численности населения в 2017 году Латвия была третьей в ЕС

LETA
Фото: ALEX HALADA / AFP

В прошлом году сокращение численности населения в Латвии было третьим самым большим в ЕС, свидетельствуют данные «Eurostat».

В 2017 году число жителей Латвии в расчете на 1000 человек сократилось на 8,1. Больше всего сократилось число жителей Литвы - на 13,8 и Хорватии - на 11,8 в расчете на 1000.

Численность населения в прошлом году сократилась также в Болгарии (-7,3 в расчете на 1000 человек), Румынии (-6,2), Греции (-2,7), Венгрии (-2), Португалии (-1,8) и Италии (-1,7).

В девяти странах ЕС число жителей в 2017 году сократилось, в 19 - увеличилось.

Больше всего увеличилось число жителей на Мальте (+32,7 на на 1000 человек). В Люксембурге прирост составил19, в Швеции - 12,4, в Ирландии - 11,2, на Кипре - 11.

В Эстонии число жителей в прошлом году увеличилось на 2,7 на 1000.

В ЕС в среднем этот показатель составил 2,1.

В ЕС число умерших в прошлом году превысило число родившихся, так что увеличение числа жителей достигнуто за счет иммиграции.

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