В Восточной больнице сократилось время ожидания консультаций

По его словам, в прошлом году среднее время ожидания составляло 36,2 дня, в этом году - 23,8 дня. Например, в прошлом году время ожидания визита к гинекологу составляло 15,7 дня, в этом году - 4,2 дня. В прошлом году консультации иммунолога приходилось ждать 142,3 дня, в этом году - 17,8 дня.

По словам Паэглитиса, к разным специалистам время ожидания может быть разным, но больница должна обеспечить, чтобы оно не превышало 90 дней.

Руководитель больницы добавил, что в этом году сократилось и среднее время ожидания исследований - на 28%, с 76 до 55,1 дня.

Больница должна обеспечить, чтобы время ожидания исследований было не более 60 дней.

Значительно увеличилось число пациентов, обслуживаемых в рамках так называемого зеленого коридора - на 58%, с 1370 до 2345.

Также в этом году создан единый отдел обслуживания клиентов, что позволяет сократить среднее время ожидания ответа на звонок с восьми минут в прошлом году до 1,5 минуты в этом году.