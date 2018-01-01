Рост населения Эстонии опередил средний по ЕС

Рост населения в 2017 году в Эстонии опередил средний по ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

В Эстонии число жителей в прошлом году увеличилось на 2,7 на каждую тысячу человек, тогда как в среднем по ЕС показатель составил 2,1.

В ЕС число умерших в прошлом году превысило число родившихся, так что увеличение числа жителей достигнуто за счет иммиграции.

В прошлом году, как сообщает Eurostat, число жителей Латвии в расчете на 1000 человек сократилось на 8,1. Больше всего сократилось число жителей Литвы - на 13,8 и Хорватии - на 11,8 в расчете на 1000.

Численность населения в прошлом году сократилась также в Болгарии (-7,3 в расчете на 1000 человек), Румынии (-6,2), Греции (-2,7), Венгрии (-2), Португалии (-1,8) и Италии (-1,7).

В девяти странах ЕС число жителей в 2017 году сократилось, в 19 - увеличилось, больше всего на Мальте (+32,7 на на 1000 человек). В Люксембурге прирост составил 19, в Швеции - 12,4, в Ирландии - 11,2, на Кипре - 11.