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Жена сено косит, а он знай только на своей цитре наяривает

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Гунар Игаунис - музыкант, реставратор, коллекционер и создатель новых инструментов | Фото: Татьяна Одыня/личный архив

Латгальский музыкант Гунар Игаунис из Гайгалавы сам играет, кажется, на всех мыслимых и немыслимых музыкальных инструментах. И дремлющий музыкальный талант может обнаружить даже в тех, кто уверен, что слон ему в детстве на ухо наступил. Но... будьте бдительны! А то как разбудит он вашу тайную музыкальную одаренность - и как дальше тогда вам с этим жить ?.. Ведь захочется иметь в личном пользовании неведомый прежде даже по названию музыкальный инструмент. Например, цимбалу или цитру.

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