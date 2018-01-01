Жена сено косит, а он знай только на своей цитре наяривает

Латгальский музыкант Гунар Игаунис из Гайгалавы сам играет, кажется, на всех мыслимых и немыслимых музыкальных инструментах. И дремлющий музыкальный талант может обнаружить даже в тех, кто уверен, что слон ему в детстве на ухо наступил. Но... будьте бдительны! А то как разбудит он вашу тайную музыкальную одаренность - и как дальше тогда вам с этим жить ?.. Ведь захочется иметь в личном пользовании неведомый прежде даже по названию музыкальный инструмент. Например, цимбалу или цитру.