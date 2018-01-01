Рижане назвали самый привлекательный район столицы

27,9% рижан считают самым привлекательным для жизни районом столицы Межапарк, самым не приспособленным - Болдераю, показал опрос, проведенный центром социологических исследований «SKDS».

Как сообщила агентству ЛЕТА представитель департамента Рижской думы по городскому развитию Солвита Бренце, вторым наиболее подходящим для жизни районом рижане назвали центр города (19,6%), третьим - Иманту (16,7%), четвертым - Пурвциемс 16,1%.

Самыми неподходящими наряду с Болдераей (34%) рижане считают Московский форштадт (34%) и Кенгарагс (18%).

В работе самоуправления наиболее положительно рижане оценивают доступность культурных мероприятий и их проведение в Риге (89%), большое количество и высокое качество природных объектов в городе (86%) и доступность услуг общественного транспорта (86%).

Возросла удовлетворенность рижан возможностями участвовать в кружках и любительских художественных коллективах для взрослых, заниматься спортом и активным отдыхом, влиять на решение самоуправления, предложением жилья, возможностями получать информацию о работе самоуправления.

Тремя вещами, которые улучшились в Риге за последний год, 31% опрошенных назвали транспортную и пешеходную инфраструктуру, 23% - благоустройство города, 17% - успешное решение вопросов окружающей среды в парках и зеленой зоне.

Опрос проводился в апреле-мае этого года, в нем участвовали 2163 респондента.