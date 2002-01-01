Вокруг света прямо в Ригу: На Домской площади появилось 149 двухметровых медведей

В четверг, 12 июля, в 12.30 председатель Рижской думы Нил Ушаков совместно с министром культуры Даце Мелбарде и послом Федеративной республики Германия Рольфом Шуте открыли выставку United Buddy Bears – the Art of Tolerance (Содружество медведей Бадди – искусство терпимости). Все эти должностные лица являются патронами выставки. 149 медведей из Берлина привезло Посольство Германии в сотрудничестве с Рижской думой в качестве подарка жителям Латвии к столетию государства.

С 2002 года United Buddy Bears представляют страны-участницы Организации Объединенных Наций, их жителей и культуру, но не политическую систему. Стоя плечом к плечу, они символизируют терпимость и взаимопонимание между народами, а также мир во всем мире. Под таким девизом двухметровые Берлинские медведи Бадди путешествуют по миру с 2002 года, когда они впервые были выставлены в Берлине. Медведей с восторгом встречали примерно 40 миллионов посетителей в 30 городах на всех континентах.

Особая миссия United Buddy Bears – оказание помощи нуждающимся детям. Поэтому

в Риге United Buddy Bears вместе с Фондом детской больницы будут собирать пожертвования для маленьких пациентов, лечение которых не оплачивается государством.

Каждая из фигур медведей расписана известным художником соответствующей страны. Над росписью латвийского медведя работал художник Каспар Зариньш, и основным посланием этого мишки является ощущение счастья и оптимизма. Помимо этого посетители будут в восторге от пяти особых медведей, а также их порадует специально созданный для этой выставки «Рижский медведь», который останется в родном городе после завершения выставки. Эскизы для росписи Рижского медведя сделал воспитанник Пардаугавской художественно-музыкальной школы, а расписала художница Виктория Косенко.

Выставку организует Посольство Германии в сотрудничестве с Рижской думой. Медведи будут выставлены на Домской площади с 12 июля по 22 августа.