В правительство переданы поправки о введении в Латвии системы депозита

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) подало в Кабинет министров дополненные проекты поправок к закону об упаковке и к закону об охране природы, предусматривающих введение в Латвии системы депозита на упаковку напитков, сообщил агентству ЛЕТА представитель МОСРР Каспар Руклис.

По поручению премьер-министра МОСРР продолжило работу над согласованием связанных с введением этой системы законопроектов и дополнило их.

Процесс введения в Латвии депозитной системы для упаковки напитков был начат по инициативе более 10 тыс. жителей.

Против введения этой системы возражают ряд предпринимателей и Министерство земледелия.