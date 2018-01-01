Аугулис пообещал рекордно большие средства для ремонта грунтовых дорог

В приведение в порядок латвийских грунтовых дорог в этом году планируется вложить рекордно большие средства, сообщил министр сообщения Улдис Аугулис на информационном мероприятии ГАО Latvijas autoceļu uzturētājs в Земгальском регионе.

Как сообщили агентству ЛЕТА в LAU, в четверг в Добеле представители земгальских самоуправлений очно ознакомились в повседневными работами, выполняемыми ЛАУ в летний сезон.

Аугулис проинформировал представителей самоуправлений о развитии сети автодорог в регионе, в том числе о запланированных в 2018/2019 гг. ремонтных работах.

В этом году эти работы начаты своевременно и запланированы более чем на 150 объектах по всей стране. Самые крупномасштабные работы начались также на государственных грунтовых дорогах местного значения.

Председатель правления LAU Райтис Нешпорс сообщил, что этим летом в Земгальском регионе планируется привести в порядок системы отвода воды более чем на 10 участках грунтовых автодорог.

LAU выполняет почти 200 различных повседневных работ по содержанию государственных автодорог, общая протяженность которых превышает 20 тыс. км (9092 км - с черным покрытием и 10 989 км - с грунтовым) и 900 с лишним мостов.