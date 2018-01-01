Латвия рассмотрит возможность участия в обучающей миссии НАТО в Ираке, сообщил агентству ЛЕТА по телефону из Брюсселя министр обороны Раймонд Бергманис, участвующий в саммите НАТО.

Альянс решил расширить обучение военнослужащих иракской армии и создать в Ираке военную академию.

В возглавляемой США операции «Inherent Resolve» в Ираке несут службу шесть латвийских военных.

Обучающая миссия НАТО будет проходить параллельно операции «Inherent Resolve».

«Если у Национальных вооруженных сил Латвии окажутся специалисты, чья помощь необходима для обучения иракских спецслужб, то мы могли бы участвовать в этой миссии», - сказал Бергманис.