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Латвия рассмотрит возможность участия в обучающей миссии НАТО в Ираке

LETA
Раймонд Бергманис | Фото: Bints Gāliņš

Латвия рассмотрит возможность участия в обучающей миссии НАТО в Ираке, сообщил агентству ЛЕТА по телефону из Брюсселя министр обороны Раймонд Бергманис, участвующий в саммите НАТО.

Альянс решил расширить обучение военнослужащих иракской армии и создать в Ираке военную академию.

В возглавляемой США операции «Inherent Resolve» в Ираке несут службу шесть латвийских военных.

Обучающая миссия НАТО будет проходить параллельно операции «Inherent Resolve».

«Если у Национальных вооруженных сил Латвии окажутся специалисты, чья помощь необходима для обучения иракских спецслужб, то мы могли бы участвовать в этой миссии», - сказал Бергманис.

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