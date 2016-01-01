Министр: Латвия не сможет избежать переговоров о выделении на оборону более 2% ВВП

Обороноспособность Латвии необходимо развивать, поэтому «мы не сможем избежать переговоров о выделении на оборону более 2% внутреннего валового продукта (ВВП)». Такое мнение агентству ЛЕТА по телефону из Брюсселя высказал министр обороны Раймонд Бергманис, участвующий в саммите НАТО.

Бергманис считает, что любая страна может увеличить расходы на оборону, если для этого есть политическая решимость и поддержка.

По информации Минобороны, оборонный бюджет Латвии в 2016 году составил 1,4% ВВП, в 2017 году - 1,7%, а в 2018 году - 2 ВВП. В этом году он составляет 576,34 млн евро - на 126,8 млн евро больше, чем в прошлом году.

Президент США Дональд Трамп не говорил, что США выйдут из НАТО, если союзники незамедлительно не увеличат свои расходы на оборону, сказал Бергманис.

Как сообщалось, Трамп в четверг заявил, что на саммите НАТО ему удалось добиться «огромного прогресса» в вопросе об увеличении оборонных расходов других стран альянса.

Он сказал журналистам, что «очень, очень доволен», так как остальные страны НАТО обязались увеличить оборонные расходы до «небывалого уровня».