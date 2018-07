У MasterCard случился сбой. Он коснулся и платежей в Латвии

Руководитель коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле сообщила, что на 22:00 по латвийскому времени работа карточек MasterCard в торговой сети уже восстановлена.

«MasterCard сообщили о сбоях в работе карт по всему миру, это коснулось и Латвии. Поэтому некоторое время были проблемы в работе сети MasterCard».

«Предоставление услуги оплатой банковской картой напрямую зависит от международных MasterCard un Visa, а также других систем», - пояснила Дупате-Угуле.

MasterCard is down and I literally own nothing but MasterCards. I don’t have cash.— loser. (@denisselexx) 12 июля 2018 г.

Please be aware that MasterCard is currently unable to authorize transactions at this time. This means your debit card transaction may be declined. Please check back with us for updates as we receive more information & thanks for your patience. pic.twitter.com/yPgqRuss9W— Webster Five (@WebsterFiveBank) 12 июля 2018 г.