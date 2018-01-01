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У MasterCard случился сбой. Он коснулся и платежей в Латвии

Русский TVNET
Фото: REUTERS/Scanpix

В четверг вечером, 12 июля, в социальных сетях стали появляться жалобы из разных стран мира на сбои при оплате карточкой MasterCard. Несколько очевидцев сообщили порталу TVNET, что и в Латвии в магазинах Maxima и Rimi невозможно рассчитаться картами MasterCard. Людям, не имевшим при себе наличных денег, приходилось оставлять покупки и уходить из магазина ни с чем.

Руководитель коммуникации Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле сообщила, что на 22:00 по латвийскому времени работа карточек MasterCard в торговой сети уже восстановлена.

«MasterCard сообщили о сбоях в работе карт по всему миру, это коснулось и Латвии. Поэтому некоторое время были проблемы в работе сети MasterCard».

«Предоставление услуги оплатой банковской картой напрямую зависит от международных MasterCard un Visa, а также других систем», - пояснила Дупате-Угуле.

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