Подозрительные люди в Риге: «Старичок был словно под гипнозом, а цыган начал ругаться»

С порталом TVNET связался Андрей, который на своей страничке в Facebook разместил информацию о подозрительных мужчинах цыганской национальности, предупредив, что их стоит опасаться. Теперь он рассказал подробнее о ситуации, в которой он спас пожилого мужчину от вероятных мошенников.

Русский TVNET ранее уже писал, что в Риге у магазина строительных материалов Depo можно встретить мужчин цыганской национальности, которые, согласно посту в Facebook, вымогают у прохожих деньги.

«Пожалуйста, поделитесь! У Depo орудуют мошенники цыганской национальности. Вымогают деньги у пожилых людей за какие-то подарки. Одного старичка только что спас!», - сказано в посте, которым поделились более 6000 пользователей.

Андрей рассказал порталу TVNET подробности произошедшего. «Это было у Depo в Берги. Выходя из машины, неподалеку я заметил мужчину цыганской национальности, который разговаривал со старичком», - рассказал Андрей.

О чем конкретно шла речь, он не слышал, но заметил, что мужчина приоткрыл кошелек, из которого мужчина цыганской национальности вытащил деньги.

«Мне эта ситуация не понравилась. Решил подойти и выяснить, все ли в порядке. Обратился к обоим. Старичок был словно под гипнозом. Ничего не понимал. Сказал, что цыгане с Украины торгуют какой-то посудой и дают ему подарки», - поделился Андрей.

«Еще сказал, что у него нет денег и ему велено идти в банкомат и снять».

После этого Андрей и решил вмешаться. «Цыган начал нервничать и ругаться. Я позвал охрану, еще вмешалось несколько строителей, которые видели ситуацию. Тогда цыган вернул дедушке деньги, собрал свои коробки с какими-то кастрюлями, прыгнул в свое авто и был таков».

«Я считаю, что люди боятся вмешиваться в подобные ситуации, потому что слышали случаи, когда люди цыганской национальности угрожают расправой. Я бы посоветовал всем не оставаться равнодушными. И сказать своим близким, чтобы не вступали с ними в разговоры», - говорит Андрей.

Госполиция порталу TVNET ранее сообщила, что очень сложно выяснить, было ли заявления о похожих случаях.

Со своей стороны полиция напомнила, что таких людей следует избегать и в разговоры не вступать. Если же все-таки неприятный опыт случился, то тогда обращаться с заявлением к ним.