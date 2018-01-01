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Работа портала э-здоровья стабилизировалась

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

Работа портала э-здравоохранения стабилизировалась, сообщила сегодня в интервью передаче Латвийского ТВ «Утренняя панорама» министр здравоохранения Анда Чакша.

Важно было добиться именно улучшения работы портала, подчеркнула она. «Еще, конечно, бывают ситуации, когда возникают 5-10-минутные перебои, но это - как с платежными картами, которые порой в магазине не могут принять, так как все системы время от времени перезагружают и приспосабливают», - сказала Чакша.

«Регулярные перебои, которые были раньше, теперь устранены, но все равно необходимо продолжать работу над улучшением системы э-здравоохранения (СЭЗ), и мы все время над этим работаем», - заверила она.

На вопрос, во сколько государству обошлись эти работы по улучшению СЭЗ, Чакша не смогла ответить точно, но подчеркнула, что расходы покрываются из бюджета Минздрава.

Как сообщалось, Латвийская ассоциация семейных врачей ранее заявила, что до начала июля будет оценивать, достаточно ли хорошо функционирует СЭЗ. В случае существенных нарушений в ее работе семейные врачи обещали провести акции протеста.

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