Министр благосостояния: Жители стали понимать роль социальных взносов

Разъяснение важности внесения социальных взносов увенчалось тем, что люди стали выходить из теневой экономики, отметил в интервью телеканалу «LNT» министр благосостояния Янис Рейрс.

Говоря о доплатах к пенсиям и индексации пенсий, он пояснил, что источники средств на эти цели сейчас ясны, и именно социальные взносы с лихвой пополняют социальный бюджет.

«Жители стали понимать роль социальных взносов в обеспечении пенсий, пособий и других социальных выплат», - отметил Рейрс.

С 1 июля повышены доплаты в пенсиям за трудовой стаж, а с 1 октября вступит в силу новый порядок индексации пенсий, учитывающий трудовой стаж пенсионера, напомнил министр.