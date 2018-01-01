Надоело переводить часы на летнее время и назад? Заполните анкету по отмене перехода!

В течение последнего года в Европе вновь активизировались дебаты о целесообразности перехода на летнее и зимнее время, поэтому Еврокомиссия начала опрос населения с целью выяснить мнение европейцев о возможном отказе от этой системы.

Еврокомиссия просит каждого, кому небезразличен этот вопрос, до 16 августа оставить свое мнение на интернет-страничке https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_lv.

Анкета предлагается на латышском языке, но заполнять ее просят по возможности на английском, хотя и на латышском тоже разрешено, как и на любом другом официальном языке ЕС.

Во всех странах - членах ЕС время меняется два раза в год - согласно не ограниченной какими-либо сроками действия директиве ЕС о летнем времени. Брюссель каждые пять лет принимает коммюнике с указанием точного графика ввода и отмены летнего времени.

Инициативы граждан ряда европейских стран свидетельствуют о том, что большая часть общества обеспокоена переходом на летнее время и возвращением на зимнее, который осуществляется соответственно в последнее воскресенье марта и октября.

Активнее всего за отказ от перехода на летнее время выступают Литва, Финляндия и Польша.