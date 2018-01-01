В Видземе быстро растут грозовые тучи; зарегистрированы сотни разрядов молний

В пятницу после 11 часов в Латвии - главным образом в Видземе - быстро начали расти грозовые тучи, за неполный час было зарегистрировано более 250 ударов молний, наблюдаются интенсивные ливни на небольших территориях, сообщает агентство ЛЕТА.

Грозовые тучи направляются с востока на северо-запад.

Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды объявил оранжевое предупреждение о грозовых ливнях, которые в центральной и восточной частях страны будут сильными. Во время грозы возможны град и порывы ветра до 15-18 метров в секунду.

Гроза продолжится в Латвии до позднего вечера. Местами может затопить низменные места и улицы городов, образоваться размывы дорог.

Ожидается, что в пятницу гроза затронет и столицу. В Риге возможны порывистый ветер, сильный дождь и затопление отдельных улиц.