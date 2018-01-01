В субботу духота и грозы продолжатся

В субботу в Латвии ожидается душная погода с сильными грозовыми ливнями, сообщает агентство ЛЕТА.

Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Сильные грозовые ливни с градом наиболее возможны днем в Латгале и Земгале.

Ночью при слабом ветре температура воздуха составит +14..+18 градусов, местами образуется туман.

Максимальная температура воздуха днем составит +23..+28 градусов, на части побережья - +19..+22 градуса. Между облаками будет проглядыть солнце. Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-восточный ветер, во время грозы возможны сильные порывы ветра.

В Риге в субботу возможны кратковременные дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер в течение дня сменится на умеренный северный, северо-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +16..+18 градусов, днем воздух прогреется до +22 градусов на морском побережье и до +26 градусов в центре города.