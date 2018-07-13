ФОТО, ВИДЕО: Ригу затопило - транспорт опаздывает, машины плывут, босиком по лужам

В пятницу, 13 июля, латвийскую столицу затопило. Почем так, что по некоторым улицам нельзя было проехать и пройти. Многих огорчила такая летняя погода, но нашлись и те, кто обрадовался прохладе, которую принес дождь. «Наконец-то хорошая погода, есть чем дышать и снова хорошо себя чувствуешь!», - такие комментарии оставляли пользователи под фото и видео проливного дождя.

Больше всего волнений у народа вызвал не сам дождь и его последствия, а то, как в ненастную погоду передвигаются велосипедисты.

«За рулем с телефоном значит нельзя - штраф до 100 евро, а одной рукой управлять велосипедом по скользким улицам - это разве безопасно?», - народный гнев вывился в комментариях к фото.

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

Рига плывет!

FOTO: Ieva Leiniša/LETA

«Реально затопило улицу. Спрятался в подворотне и чувствую себя тайским мальчиком в пещере», - написал в соцсети Олег.

Barona ielā mašīnas peld. Iela visiem. Arī amfībijām pic.twitter.com/iLPTNLqzNR— Linda Mūrniece (@murniecelinda) July 13, 2018

«На улице Кр. Барона машины плывут», - подписала фото Линда Мурниеце.

«Не передвигайтесь по ул. Лачплеша сейчас - это ад», - предупредила водителей Даце.