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Жара, ливни и грозы: что синоптики нам обещают в субботу?

LETA
Ilustratīvs attēls. | Фото: REUTERS/Scanpix

Температура воздуха в субботу составит +24..+28 градусов, менее жарко будет только на побережье, прогнозируют синоптики.

В связи с жаркой погодой Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение.

Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы с сильными ливнями, градом и мощными порывами ветра. Наиболее вероятна гроза в Латгале и Земгале, а отдельно грозовые тучи образуются также в Видземе и Курземе.

В Риге температура воздуха составит +26..+27 градусов. В столице также возможны кратковременные дожди и грозы.

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