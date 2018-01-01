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Температура воды в море : от +10 градусов в Вентспилсе до +23 в Яункемери

LETA
Ilustratīvs attēls | Фото: REUTERS/Scanpix

На морском побережье, особенно в окрестностях Вентспилса, вода остается холодной, а самая теплая вода на южном и западном побережье Рижского залива, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В море у Вентспилса температура воды уже с начала июля составляет около +10 градусов, временами опускаясь еще ниже. В Лиепае температура воды на этой неделе колебалась от +13 до +21 градуса.

В Рижском заливе самая прохладная вода на побережье Видземе - в среднем +15..+17 градусов. В Курземе на побережье залива вода прогрелась до +20 градусов.

На юрмальских пляжах Синего флага температура воды в пятницу повысилась до +19..+20 градусов, в Яункемери - до +23 градусов.

Под влиянием северного ветра в субботу и воскресенье самая теплая вода ожидается на юге Рижского залива. На следующей неделе будет доминировать северо-восточный ветер, под его влиянием может снизиться температура воды в Видземе, а самая теплая вода будет от Юрмалы до Колки.

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