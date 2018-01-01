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В ближайшем будущем внешний вид технического паспорта могут изменить

Русский TVNET
Фото: Publicitātes foto

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) проинформировала, что на данный момент широко обсуждается вопрос, возможно ли техпаспорт автоводителя сделать удобнее, например, уменьшить, чтобы проще было носить с собой.

Многие пользователи социальных сетей выразили негодование, почему технический паспорт автомобиля является таким непропорциональным; было бы гораздо удобнее уменьшить его, например, до размеров кошелька.

«Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Требуется такое решение, позволяющее использование техпаспорта сделать более удобным, доступным и безопасным с точки зрения контроля и защиты данных», - утверждает Дирекция безопасности дорожного движения.

«Почему техпаспорт не может быть такого же размера, как и карточка ID или водительские права?»

«Время, когда в ID-карту могли бы засунуть не только водительское удостоверение, документы на машину и медицинские справки, но половину другой не нужной информации. А саму ID-карту дигитализировать... Боятся, что в таком драматическом сценарии бюрократы потеряют свое кресло...»

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