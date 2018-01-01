В ближайшем будущем внешний вид технического паспорта могут изменить

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) проинформировала, что на данный момент широко обсуждается вопрос, возможно ли техпаспорт автоводителя сделать удобнее, например, уменьшить, чтобы проще было носить с собой.

Многие пользователи социальных сетей выразили негодование, почему технический паспорт автомобиля является таким непропорциональным; было бы гораздо удобнее уменьшить его, например, до размеров кошелька.

«Этот вопрос сейчас активно обсуждается. Требуется такое решение, позволяющее использование техпаспорта сделать более удобным, доступным и безопасным с точки зрения контроля и защиты данных», - утверждает Дирекция безопасности дорожного движения.

Kāpēc auto tehniskā pase nevar būt tikpat liela formata kā ID karte un autovadītāja apliecība? @Sat_Min— Krista Milberga (@AdvokateKrista) 12 июля 2018 г.

«Почему техпаспорт не может быть такого же размера, как и карточка ID или водительские права?»

Tas laiks, kad ID kartē varētu ne tikai vadītāja apliecību, auto dokumentus un medicīnas izziņas sabāzt, bet arī pārejo pa pusei nevajadzīgo drazu ievilkt iekšā.

Un pašu ID karti arī digitalizēt.. 📲

Bail, ka bjurokrāti var pazaudēt krēslus šādā dream scenārijā 🛋️🗄️— Guntars Hartmanis (@GuntarsH) 13 июля 2018 г.

«Время, когда в ID-карту могли бы засунуть не только водительское удостоверение, документы на машину и медицинские справки, но половину другой не нужной информации. А саму ID-карту дигитализировать... Боятся, что в таком драматическом сценарии бюрократы потеряют свое кресло...»