Новый глава СГД будет назван после выборов в Сейм

Конкурс на должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) будет объявлен до августа, но срок подачи заявок будет долгим, и победителя назовут уже после выборов в Сейм, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Сейчас Госканцелярия ищет новую компанию по подбору персонала, затем будут пересмотрены критерии выбора. Решение о новом генеральном директоре СГД нужно принимать уже после выборов, когда уменьшится напряженность, сказала министр.

И.о. гендиректора СГД Даце Пелека сообщила журналистам, что пока не решила, будет ли подавать заявку на конкурс на должность главы СГД, потому что не видела конкурсных документов. Рейзниеце-Озола добавила, что хотела бы видеть среди претендентов и представителей руководства СГД,

По словам Пелеки, внутренний кризис, который был в учреждении в 2015-2016 годах, разрешился, ситуация улучшилась, атмосфера спокойная.

Победитель предыдущего конкурса на должность главы СГД Марис Скуиньш отозвал свою кандидатуру.