В Латвии начался самый длительный период жары за последние годы

Жаркая погода, которая стоит в Латвии в последние дни, сохранится надолго - начавшийся в настоящее время период жары будет одним из самых продолжительных за последние годы, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков.

Рекордных температур не ожидается, хотя в самые жаркие дни воздух прогреется до +27..+32 градусов. Прохладнее будет на морском побережье.

В начале новой рабочей недели будет доминировать северо-восточный ветер, поэтому на западном побережье Рижского залива температура воздуха не превысит +22..+25 градусов.

Дожди в основном будут кратковременными и пройдут лишь в некоторых регионах, но местами возможны сильные ливни с грозами.

В этот период синоптики также прогнозируют ночи, когда температура воздуха составит +15..+20 градусов. Ночи, когда воздух не остывает ниже +20 градусов, синоптики называют тропическими.

Начало месяца в Латвии было холоднее нормы, но начиная с 10 июля температура воздуха ежедневно превышала +25 градусов хотя бы в одном из регионов страны.