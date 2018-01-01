Министры сельского хозяйства Эстонии, Латвии и Литвы обратятся к еврокомиссару

Министры сельского хозяйства Эстонии, Латвии и Литвы во время предстоящего в понедельник в Брюсселе заседания совета министров аграрного сектора и рыбной отрасли передадут еврокомиссару по делам сельского хозяйства ЕС Филу Хогану совместное письмо с предложениями по единой аграрной политике ЕС, в котором выражается точка зрения трех стран на новый порядок финансирования.

По словам министра сельской жизни Эстонии Тармо Тамма, одной из важнейших целей стран Балтии по-прежнему является скорейшее выравнивание прямых субсидий, чтобы покончить с нынешним неравенством. «Мы считаем, что предложение межгосударственной унификации между членами ЕС недостаточно амбициозно. Сейчас, например, в Эстонии расходы на единицу продукции в сельскохозяйственном производстве на 30% выше, чем в среднем по ЕС, в то же время ставка прямых субсидий на гектар в 2017 году была на 44% ниже, чем в среднем по ЕС. Схожая ситуация в Латвии и Литве», - заявил эстонский министр.

Кроме того, министры аграрного сектора балтийских стран в своем совместном обращении к Европейскому фонду развития сельского хозяйства выступают за сохранение нынешнего уровня финансирования, чтобы не подвергать опасности выполнение уже поставленных целей. «Снижение средств не оправдано, поскольку уже при помощи второй ступени можно гораздо эффективнее справляться с узкими местами в сельском хозяйстве. Тем самым мы считаем, что следует сохранить нынешний объем бюджета финансирования аграрного сектора»,- отметил Тармо Тамм.

«Важно, чтобы три государства Балтии тесно сотрудничали между собой. Наши экономические и климатические условия схожи, у нас общие интересы и цели. Именно поэтому мы составили это письмо и планируем 16 июля во время встречи министров сельского хозяйства и рыбной отрасли вручить его еврокомиссару по делам сельского хозяйства ЕС Филу Хогану»,- сообщил Тамм.